Everton, si tratta con il Bayern per Zirkzee: i tedeschi vorrebbero 10 milioni di sterline

L'Everton tratta con il Bayern Monaco per Joshua Zirkzee. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, i colloqui fra i due club sarebbero sempre serrati per il trasferimento del giovanissimo attaccante dei bavaresi oltremanica. I negoziati, riferisce sempre l’emittente, sarebbero bloccati dal fatto che il club tedesco propenderebbe per il trasferimento a titolo definitivo e chiederebbe 10 milioni di sterline, situazione non gradita ai Toffees.