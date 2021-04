Finale di Coppa del Re, Muniain non è scaramantico: tocca la coppa al momento dell'ingresso

vedi letture

La scaramanzia, si sa, non è cosa per tutti. E sicuramente non è scaramantico Iker Muniain, capitano dell'Athletic Bilbao, in campo in questo momento nella finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad, al momento sullo 0-0 all'intervallo. Il basco, infatti, nel momento dell'ingresso in campo, è stato pizzicato dalle telecamere spagnole a toccare la Coppa, gesti da sempre tabù per i calciatori prima delle finali. Chissà se, tra meno di un'ora, il capitano dell'Athletic toccherà ancora la coppa nazionale...