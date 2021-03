Flick respinge le speculazioni: "Io nuovo CT? Penso al Werder, non voglio essere coinvolto"

Vigilia di campionato per il Bayern Monaco, che affronterà il Werder Brema prima della sfida di Champions contro la Lazio. Mister Hansi Flick ha parlato in conferenza ed è stato ovviamente stuzzicato sull'argomento della settimana, ovvero la successione di Joachim Löw sulla panchina della Germania: "Mi sono divertito molto nel periodo trascorso nella Federcalcio tedesca e soprattutto con Jogi Löw, una gran brava persona. Ma adesso provo lo stesso piacere con il Bayern. Ecco perché non mi interessa parlare di queste cose. Ho un contratto fino al 2023 e voglio continuare a lavorare con successo. Sono concentrato al cento per cento sul Bayern. Ecco perché sono vietate le speculazioni sul mio futuro. Se fosse accaduto prima? Non sono interessato al passato e al futuro, ma al presente. Si ipotizza che potrei essere l'allenatore della Nazionale, ma penso solo alla partita contro il Werder Brema. Non voglio essere coinvolto. Chi sarà il prossimo CT? Non è il mio lavoro. Oliver Bierhoff ha abbastanza tempo per scegliere una figura adatta".