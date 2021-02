Foden, da raccattapalle a protagonista col City. E per Liam Gallagher è un Dio

Phil Foden, talento classe 2000 del Manchester City protagonista con un gol ed un assist nel poker rifilato al Liverpool, attraverso il suo profilo Twitter ha ripercorso la sua "carriera" con i Citizens. Da raccattapalle ai tempi di Pellegrini in panchina, a protagonista in campo sotto la guida di Guardiola. E subito dopo un ringraziamento speciale per Liam Gallagher, leader degli Oasis e grandissimo tifoso del City, che con il suo classico stile sobrio sui social ha definitivo Foden un Dio.

How it started How it’s going pic.twitter.com/QUfHqjxuAP — Phil Foden (@PhilFoden) February 7, 2021