Fowler a gamba tesa su Salah: "Vuole andare via? Il club deve cederlo e rinnovare la squadra"

Robbie Fowler, leggenda del Liverpool, vuole chiarezza da Mohamed Salah, che è sembrato piuttosto insofferente nelle ultime partite e non ha preso bene la sostituzione nella sfida contro il Chelsea: "Lo adoro, ma penso che il mercato dipenda dalla volontà dei calciatori. Se vuole andare via, deve andarsene. Bisogna accettare la cosa: sono un fermo sostenitore di questa teoria. Il club non deve avere giocatori che non vogliono restarci. È la stessa situazione che abbiamo visto con Coutinho: se Salah non è felice, bisogna cederlo e usare i soldi per rinnovare la squadra. So un tifoso di Salah, chi non lo è? Ma al Liverpool, in fin dei conti non è mancato Coutinho...".