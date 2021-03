Francia, Deschamps: "Buona vittoria, ma avremmo dovuto segnare più gol"

Dopo la convincente vittoria del pomeriggio contro il Kazakhistan, Didier Deschamps, CT della Francia, commenta così il buon risultato dei bleu ai microfoni di TF1: "Quello di oggi è un buon risultato anche se avremmo potuto segnare più gol per le occasioni che abbiamo avuto. Il loro portiere, che è un veterano, ha giocato molto bene. Ora dobbiamo recuperare in vista della terza partita di qualificazione che arriverà presto. Il nostro unico rimpianto è che non abbiamo sfruttato tutte le occasioni avute nella ripresa. Dembelé ha segnato e sono contento per come ha giocato: ha qualità tecniche eccellenti, ha fatto un gol bellissimo. Può essere sempre decisivo e può esserlo ancora di più, ma oggi ha fatto bene".