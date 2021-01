Gladbach-Bayern, Zakaria osservato speciale dai bavaresi: "Penso solo al mio club"

Questa sera è tempo di big match in Bundesliga con Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco. Fra i padroni di casa occhi sul centrocampista Denis Zakaria, uno degli elementi più interessanti anche in chiave mercato. Lo svizzero è stato accostato anche al Bayern e il giocatore in merito ha dichiarato a Sport1: "Non ho parlato con nessuno a riguardo. Sono concentrato al 100% sul Gladbach e ho ancora un anno e mezzo di contratto". Classe 1996, Zakaria è in Germania dal 2017 col Borussia che lo ha prelevato dallo Young Boys per 12 milioni.