Gol, traversa e rigore procurato. Icardi è tornato ed è subito decisivo: merita 7,5 in pagella

Mauro Icardi è tornato e si è preso subito la scena nella finale di Supercoppa di Francia, trascinando il suo Paris Saint-Germain alla vittoria contro i rivali dell'Olympique Marsiglia. Per FootMercato la prova dell'ex capitano dell'Inter merita un 7,5 in pagella: "Schierato titolare da Mauricio Pochettino, l'attaccante argentino ha sfruttato una grande occasione, segnando su un assist di Di Maria. L'ex interista tocca pochi palloni in partita, ma sa essere formidabile in zona gol. Ha aperto le marcature, poi ha mancato la doppietta con un superbo tiro che ha colpito la traversa nel recupero del primo tempo. Il numero nove parigino è scomparso dalla circolazione nella ripresa, prima di costringere Pelé al fallo da rigore. Sostituito all'87' da Kean".