Ufficiale Gonçalo Esteves riparte dal suo Portogallo. È un nuovo giocatore dell'Alverca

Gonçalo Esteves è un nuovo giocatore dell'Alverca, club portoghese promosso in Primeira Liga dopo il secondo posto in Liga Portugal 2 dello scorso anno. Di seguito l'annuncio ufficiale della società lusitana: "L'FC Alverca – Futebol, SAD è lieto di annunciare l'ingaggio in prestito di Gonçalo Esteves dall'Udinese. Questo terzino destro si distingue per le sue capacità tecniche e la qualità nel proporsi in zone offensive, mostrando grande versatilità sia sulla fascia che in posizioni più centrali del campo.

Gonçalo ha iniziato il suo percorso calcistico nella ADECAS, il club della sua città natale, Aboim das Choças, dimostrando il suo talento fin da giovanissimo. Già nel 2011, all'età di soli 7 anni, è passato al FC Porto, progredendo attraverso le categorie giovanili dei Dragões, con una parentesi in prestito al Padroense. Nel 2021 è approdato allo Sporting, dove le sue brillanti prestazioni con l'Under 19 e la squadra B dei Leões gli hanno garantito l'accesso alla prima squadra. Qui ha disputato le principali competizioni nazionali, contribuendo alla conquista della Taça da Liga 2021/2022. In Portogallo, ha avuto anche un'esperienza in prestito all'Estoril.

Nel 2023, Gonçalo Esteves è stato ceduto in prestito all'AZ Alkmaar, uno dei maggiori club olandesi. Il talento mostrato al servizio della squadra B olandese ha poi attirato l'interesse dell'Udinese, club italiano, nella passata stagione 2024/2025. Nell'ultima stagione, il terzino destro è stato in prestito all'Yverdon, in Svizzera. Vanta inoltre numerose presenze nelle selezioni giovanili della Nazionale portoghese, rappresentando più recentemente il Portogallo agli Europei Under 19. "Voglio mostrare tutto ciò che ho al servizio di questo simbolo. È una sensazione fantastica tornare in Primeira Liga e accompagnare l'FC Alverca in questo ritorno al vertice", ha commentato il giocatore nelle sue prime dichiarazioni come atleta del "Maior do Ribatejo".