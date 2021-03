Granada-Molde 2-0, le pagelle: Soldado bomber vero, bocciati Gregersen ed Ellingsen

Granada-Molde 2-0

Marcatori: 26' Molina, 76' Soldado.

GRANADA

Rui Silva 6,5 – Attento quando chiamato in causa. Sempre molto sicuro nelle uscite. Da un suo rinvio arriva il vantaggio firmato Molina.

Foulquier 6 – Si spinge poco in avanti. Concentrato in fase di non possesso, quasi mai in affanno su Andersen.

Duarte 6,5 – Doveva concedere poco spazio a Sigurdarson e ciò è avvenuto. Mai una sbavatura.

Perez 6,5 – Vince numerosi duelli aerei e in area è difficile sovrastarlo.

Diaz 6,5 – Sempre molto propositivo sulla corsia mancina, con le sue sovrapposizioni offre sempre una soluzione in più al compagno di fascia Puertas.

Eteki 6,5 – Gara di sostanza la sua, è il motore di questa squadra. Difficile fare a meno di lui.

Gonalons 6,5 – Dà ordine alla manovra con la sua intelligenza tattica e la sua tecnica sopraffina. Lui ed Eteki si completano.

Puertas 6,5 – Fa su e giù per la fascia, non è mai stanco. Sa sempre quando accelerare e quando rifiatare attraverso il palleggio. (dal 90+1’ Vallejo s.v.).

Kenedy 6,5 – Nella prima frazione fa tutto lui. Una mina vagante: dribbla, crossa e prova spesso la conclusione con il suo mancino delicato. (dal 81’ Sanchez s.v.).

Molina 7 – Porta in vantaggio i suoi sfruttando una disattenzione collettiva del reparto difensivo avversario. Serve l’assist per Soldado, che chiude il match.

Soldado 7,5 – Lotta e combatte per tutta la gara. Sempre in continuo movimento. Nella seconda frazione realizza il gol che chiude il match, coordinandosi in modo magnifico. Bomber vero.

MOLDE

Linde 6 – Colpevole in occasione della seconda rete del Granada. Disputa però una buona gara, salvando i suoi compagni in più di un’occasione.

Pedersen 6,5 – Il migliore dei suoi. Un pericolo costante per la retroguardia andalusa. Serve sempre palloni interessanti, ma i suoi compagni di squadra non riescono a sfruttarli.

Sinyan 5 – Non riesce a star dietro ai movimenti di Soldado, spesso in affanno. Partecipa alla disattenzione dell’intero reparto difensivo in occasione della prima rete rojiblanca.

Gregersen 5 – Disastroso sulla rete di Molina, quasi sempre a vuoto. Non era la sua partita e si era capito sin dai primi minuti di gara.

Haugen 5,5 – Kenedy lo confonde per l’intero primo tempo. Non riesce a reagire.

Hestad 6 – Buone le sue percussioni sulla destra, dove si alterna con Pedersen. Molto stanco, esce poco dopo l’ora di gara. (dal 65’ Knudtzon 5,5 – Non incide, non si rende mai pericoloso.).

Aursnes 6 – Gioca a due tocchi e raramente sbaglia un passaggio. Non esagera mai, sa ciò che deve fare.

Ellingsen 5 – Disputa anche una buona partita, ma si fa espellere ingenuamente dopo aver ricevuto il primo giallo pochi minuti prima. Lascia la sua squadra in dieci e Soldado fa il resto.

Eikrem 5,5 – Capitano solo per la fascia. Si lamenta spesso con i compagni, ma quando la sfera capita tra i suoi piedi non trasmette mai sicurezza.

Andersen 6 – Ottime le sue percussioni sulla corsia mancina, poco lucido nell’ultimo passaggio. (dal 87’ Bolly s.v.).

Sigurdarson 5,5 – Non impensierisce praticamente mai Rui Silva. Doveva fare di più, essendo l’unica punta di ruolo in campo. (dal 74’

Fofana 5,5 – Doveva riempire meglio l’area e soprattutto doveva combattere. Si è fatto quasi sempre sovrastare dai centrali andalusi.).