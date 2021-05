Guardiola: "Aguero è come Romario, un leone nella giungla che in 5 metri uccide gli avversari"

Pep Guardiola elogia il Kun Aguero, pronto a una nuova avventura al Barcellona nella prossima stagione. Il tecnico del Manchester City, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato così del talento argentino in scadenza di contratto: "Quando Aguero è in forma e trova continuità in allenamento e in partita, diventa come Romario in Brasile. In soli cinque metri si converte in un leone nella giungla, fa qualche passo e uccide i suoi avversari. Ha questa qualità, anche se la sua dote migliore è il senso del gol. L'ho detto tante volte, giocherà fino a 40-45 anni e continuerà sempre a fare gol", le dichiarazioni dello spagnolo.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Guardiola sul Kun Aguero!