Gyokeres a secco da 7 gare, Shearer lo difende: "Con i movimenti ha già migliorato l'Arsenal"

Dopo una stagione strepitosa con lo Sporting Lisbona, dove ha segnato 39 gol in 33 partite, Viktor Gyokeres non è ancora riuscito a replicare la stessa prolificità offensiva all’Arsenal: tre gol in Premier League ma soprattutto un'astinenza che va avanti da sette partite di fila. L’ex attaccante inglese Alan Shearer ha espresso le sue valutazioni sullo svedese nel corso del programma Match of the Day della BBC:

“Non è al livello dei tre che abbiamo visto in precedenza, tutt’altro. Ma porta una forza diversa e sicuramente migliorerà il suo bottino: finora ha segnato solo tre gol in 11 presenze con i Gunners. Uno dei suoi punti di forza che si adatta all’Arsenal è il fatto che arriva da dietro. Questo crea spazi per gli altri, perché l’anno scorso avevi giocatori come Kai Havertz e Mikel Merino sistemati là davanti, e per le squadre avversarie era più facile difendere”.

Shearer ha evidenziato come la capacità di inserimento e la profondità che porta al gioco permettano all’Arsenal di creare opportunità per i compagni: “Arrivando di corsa dall’altro lato, apre spazi per gli altri. Da questo punto di vista, ha già migliorato la squadra”. Pur non prevedendo una stagione da record come quella a Lisbona, Shearer è convinto che Gyokeres troverà il gol grazie alle occasioni generate dall’Arsenal e che, numericamente, i suoi risultati dovrebbero comunque crescere nel corso della stagione.