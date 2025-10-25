Shearer su Woltemade: "Inizio brillante, è più un nove e mezzo che un centravanti"

Non aveva un compito facile Nick Woltemade, arrivato al Newcastle per sostituire Isak acquistato a peso d'oro dal Liverpool. Il tedesco ex Stoccarda, però, ha affrontato col piglio giusto tale sfida ed è già entrato a suo di gol nel cuore dei tifosi bianconeri. Sono infatti già 4 le sue reti in Premier League con i Magpies, più una in Champions in 3 apparizioni.

L'ex stella del Newcastle Alan Shearer, ai microfoni di Bbc Sport, ha parlato di quello che potrebbe diventare il suo erede: "Nick Woltemade ha avuto un inizio brillante. Non voglio dire che non sia un nove, perché può sicuramente giocare lì. Penso che sia più un nove e mezzo, o un dieci. Sarà interessante vedere cosa farà Eddie Howe quando Yoane Wissa sarà in forma, in termini di gioco con entrambi. Sa coinvolgere gli altri giocatori. Gli piace giocare corto e creare un legame profondo con gli altri giocatori. I tifosi del Newcastle lo adorano già. Credo che, con il suo impegno e i suoi gol, i tifosi del Newcastle continueranno ad amarlo".