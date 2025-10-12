Shearer su Kane: "Vuole il mio record di gol in Premier, ma lasciatelo ancora al Bayern..."

Si continua a speculare sul futuro di Harry Kane al Bayern Monaco, fermo restando la clausola rescissoria da 65 milioni di euro. L'attaccante inglese, in modalità terminator sotto porta questa stagione con 21 gol in 15 partite ufficiali giocate, farebbe le fortune di qualsiasi club europeo, nonostante i 32 anni d'età.

Alan Shearer, 260 gol in Premier League (il miglior marcatore di sempre nella storia) e del Newcastle oltre che dell'Inghilterra, ha voluto dare un consiglio al bomber: "Non penso costantemente al record. È semplicemente divertente parlarne, ma, conoscendo Harry, so che vuole il mio record. Non so però quale sia la sua situazione attuale e se resterà in Germania oppure no. Ma sì, lasciatelo lì ancora due o tre anni!".

Anche perché, appunto, per rompere il record di gol Kane dovrebbe tornare a giocare in Premier League. In una recente intervista rilasciata a The Guardian, però, il giocatore del Bayern ha dichiarato a proposito di un ritorno in Inghilterra: "Se me lo avessi chiesto quando sono arrivato al Bayern, avrei sicuramente detto che prima o poi sarei tornato. Ora, dopo due anni, la cosa è un po’ cambiata. Ma non direi mai che non tornerò. Al momento sono completamente concentrato sul Bayern".

Intanto l'Inghilterra si gode il suo '9': "Harry Kane è fondamentale per l’Inghilterra, perché siamo forti in tutte le posizioni, ma deboli come centravanti", ha commentato Shearer. "Abbiamo anche Watkins, ma non ha iniziato bene la stagione. Harry è di importanza cruciale, su questo non ci sono dubbi".