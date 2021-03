Haaland e Mbappé in Spagna? Tebas: "Quasi impossibile. Ma un ritorno di CR7 sarebbe bello"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha parlato dei temi più caldi del momento, dal possibile approdo di Haaland e Mbappé nel massimo campionato spagnolo a un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo: "È molto improbabile che questi due giocatori possano arrivare. Vorrei che potesse accadere, ma dobbiamo essere realistici. Ronaldo? Il suo ritorno potrebbe essere una grande notizia per il calcio spagnolo. Continua a fare la differenza, è ancora un genio e a Madrid ha lasciato un grande ricordo. Sarebbe bello". Poi annuncia: "Alla fine di aprile potremo iniziare ad avere una percentuale di pubblico negli stadi. Dopo Pasqua saremo in grado di fissare una data. Tutti sono molto cauti, Pasqua sarà un momento chiave per vedere come si stanno evolvendo le cose".