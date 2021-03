Haaland lancia la maglia a Meré e poi si scusa: "Arrabbiato, non sono riuscito a controllarmi"

vedi letture

Polemiche in Germania per il gesto di Erling Haaland alla fine della sfida tra Colonia e Borussia Dortmund. Il giovane attaccante norvegese, dopo il 2-2 di ieri e una doppietta che non è servita a far ottenere alla sua squadra i tre punti in palio, è rientrato negli spogliatoi visibilmente arrabbiato lanciando la sua maglia al difensore avversario Jorge Meré poco prima di lasciare il campo.

"Chiedo scusa per il mio gesto, non sono riuscito a controllarmi perché ero veramente arrabbiato", ha confessato l'attaccante giallonero ai microfoni di Dagbladet.