Hazard giura fedeltà al Madrid: "Non mi vedo in un'altra squadra che non sia il Real"

Nel corso della conferenza stampa con il Belgio, Eden Hazard ha parlato anche del suo futuro nel Real Madrid: "Non mi vedo in un’altra squadra che non sia Real Madrid. Conosco me stesso e so che se sono pronto per giocare, posso fare grandi cose con questo club. Prima mi sono concentrato sull’Europeo ma poi voglio fare grandi cose per il Real la prossima stagione".