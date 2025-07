Ufficiale Hoffenheim, arriva l'olandese Burger: il 24enne ha firmato un contratto a lungo termine

Nuovo arrivo in casa Hoffenheim, che attraverso il proprio sito ha annunciato l'acquisto del calciatore olandese Wouter Burger, che arriva dallo Stoke City: "L'Hoffenheim annuncia oggi l'ingaggio del calciatore olandese Wouter Burger. Il centrocampista difensivo di 24 anni si trasferisce a Hoffenheim dallo Stoke City, squadra della seconda divisione inglese, e ha firmato un contratto a lungo termine.

Andreas Schicker, direttore sportivo del TSG, ha commentato l'arrivo di Burger con entusiasmo: "Con la sua altezza e fisicità, Wouter non è solo un tackle implacabile con un'ottima comprensione del gioco, ma possiede anche qualità in fase offensiva grazie al suo potente piede sinistro. Questo lo rende un tipico box-to-box. Inoltre, è nel pieno della sua carriera e, a 24 anni, ha già accumulato molta esperienza internazionale. Dopo la partenza di Anton Stach, volevamo rafforzare il nostro centrocampo. Siamo convinti di aver trovato in Wouter un giocatore che ha esattamente le qualità che cercavamo per questa posizione".

Wouter Burger si è formato nell'accademia giovanile dello storico club olandese Feyenoord. Dopo periodi in prestito all'Excelsior e allo Sparta Rotterdam, Burger si è trasferito a titolo definitivo al Basilea in Svizzera nell'agosto 2021. Con la squadra svizzera, l'olandese ha collezionato 90 presenze tra Super League svizzera, coppa nazionale, qualificazioni di Champions League e Conference League, segnando sei gol e fornendo cinque assist. Nelle ultime due stagioni, Burger ha giocato per lo Stoke City, squadra della seconda divisione inglese, disputando 86 partite tra Championship e FA Cup, con un bilancio di cinque gol e sei assist".