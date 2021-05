Capocciata con Savic: commozione cerebrale per Busquets che finisce all'ospedale

Durissimo colpo subito da Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona, che è stato costretto al cambio a metà del primo tempo della sfida contro l'Atletico Madrid. Il play blaugrana ha avuto la peggio in uno scontro aereo con il difensore dell'Atletico Stefan Savic e dopo un primo controllo dal medico del Barça è stato costretto ad uscire. Come riporta AS, il mediano dei catalani è stato poi trasportato in ospedale a seguito di una commozione cerebrale ed è in attesa di esami specifici. Si ipotizza uno stop di un paio di giorni, con una dimissione già prevista per la serata odierna.