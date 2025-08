Ufficiale I Rangers hanno un nuovo supereroe: arriva l'esterno finlandese Oliver Antman

I Rangers di Glasgow hanno annunciato l’ingaggio dell’esterno offensivo finlandese Oliver Antman, che ha firmato un contratto di quattro anni con il club scozzese. Il 23enne arriva dagli olandesi dei Go Ahead Eagles e rappresenta il nono acquisto estivo per la squadra.

Antman si è messo in grande evidenza nell’ultima stagione in Eredivisie con 8 gol e 16 assist, contribuendo anche alla storica vittoria della Coppa d'Olanda. Quindici assist sono stati realizzati in campionato, un dato che lo ha consacrato come migliore della competizione.

Prima dell’esperienza nei Paesi Bassi, Antman ha trascorso cinque stagioni in Danimarca con il Nordsjælland, dove ha condiviso lo spogliatoio con Mohamed Diomande. A livello internazionale vanta oltre 20 presenze con la Nazionale maggiore della Finlandia, oltre a un bagaglio di esperienze maturate anche in ambito UEFA.

Nel giorno della firma, Antman ha dichiarato: "Sono molto felice, sono stati giorni frenetici, ma oggi incontrerò la squadra ed è davvero emozionante. Quando ho saputo dell’interesse dei Rangers ero entusiasta. Un club così grande non capita spesso nella vita". Il tecnico Russell Martin ha commentato così l’arrivo del finlandese: "Oliver è un giocatore che abbiamo seguito a lungo. Ha grande versatilità e qualità offensive che daranno una nuova dimensione alla squadra. È determinato a migliorare e non vedo l’ora di vedere il suo impatto sul campo".