Ufficiale Un nuovo rinforzo per il Lione di Fonseca: dal Liverpool arriva Tyler Morton

L’Olympique Lione ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista inglese Tyler Morton, in arrivo dal Liverpool. Il talento classe 2002 ha firmato un contratto quinquennale, con scadenza 30 giugno 2030. Il costo dell’operazione è di 10 milioni di euro, più 5 milioni di bonus legati a obiettivi e un 20% sulla futura rivendita a favore dei Reds.

Cresciuto nel vivaio del Liverpool, dove è arrivato all’età di 7 anni, Morton ha scalato tutte le categorie giovanili fino a debuttare con la prima squadra sotto la guida di Jürgen Klopp. Con i Reds ha collezionato 14 presenze ufficiali, ma la sua crescita si è concretizzata soprattutto nei prestiti in Championship, prima al Blackburn Rovers (46 presenze nella stagione 2022/23), poi all’Hull City (41 presenze nel 2023/24).

Regista moderno, abile nel dettare i ritmi e dotato di una spiccata intelligenza tattica, Morton è anche campione d’Europa U21 con la nazionale inglese, titolo conquistato nel 2024 in Slovacchia, dove ha giocato 5 delle 6 partite del torneo. Il suo arrivo rappresenta il quarto rinforzo estivo per l’OL dopo gli acquisti di Afonso Moreira, Ruben Kluivert e Pavel Sulc. Un investimento importante per il club francese, che punta su un centrocampista di prospettiva ma già con una solida esperienza alle spalle. Un colpo che conferma la volontà del Lione di costruire una squadra giovane, ambiziosa e competitiva per le prossime stagioni.