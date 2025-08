Ufficiale Holding trova subito squadra: l'ex difensore dell'Arsenal firma con i Colorado Rapids

I Colorado Rapids hanno annunciato l’ingaggio del difensore inglese Rob Holding, che ha firmato un contratto di 18 mesi, fino al termine della stagione 2026, in attesa del rilascio del P-1 Visa e del certificato internazionale di trasferimento. Il 29enne arriva a parametro zero dopo quasi un decennio trascorso nella Premier League, principalmente con l’Arsenal.

"Rob è un difensore esperto, calmo e solido, che ha militato ai massimi livelli del calcio", ha dichiarato il presidente dei Rapids, Pádraig Smith. "Con la sua leadership e le sue qualità difensive, sarà un valore aggiunto per la nostra retroguardia. Siamo entusiasti di accoglierlo nel gruppo".

Nato a Stalybridge, Inghilterra, Holding ha disputato 162 partite con l’Arsenal, segnando 5 gol e fornendo un assist. Con i Gunners ha conquistato 2 FA Cup (2017, 2020) e 3 Community Shield, partendo titolare in entrambe le finali di coppa vinte a Wembley. Ha collezionato presenze anche in Champions League e Europa League, oltre a segnare due reti in Premier League, la prima contro il West Ham nel 2022.

La sua carriera è iniziata al Bolton Wanderers, dove è stato nominato Giocatore dell’Anno nel 2016, prima di trasferirsi all’Arsenal. Dopo l’esperienza londinese, ha firmato con il Crystal Palace nel 2023, prima di essere girato in prestito allo Sheffield United, con cui ha disputato 11 partite in Championship. A livello internazionale, Holding ha rappresentato l’Inghilterra U21, collezionando 5 presenze e vincendo il Torneo di Tolone 2016.