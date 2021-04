Sport: "LaLiga si infiamma". Atletico sconfitto a Siviglia, stasera il Barça può andare a -1

"LaLiga si infiamma". È questo il titolo del quotidiano spagnolo Sport all'indomani della sconfitta della capolista Atletico Madrid a Siviglia. La classifica del massimo campionato spagnolo adesso vede infatti il Real Madrid a -3 e il Barça a -4 dalla vetta, potenzialmente a -1 grazie alla partita da recuperare stasera in casa col Valladolid.

In taglio alto, nell'apertura della nota testata di Barcellona c'è anche spazio per la "polemica razzista" di Cadice, col Valencia che ieri ha provvisoriamente abbandonato il campo per una presunta offesa razzista nei confronti del suo giocatore Diakhaby per poi riprendere comunque a giocare. Ma senza il difensore francese.