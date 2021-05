I tifosi dell'Atletico contro Joao Felix. Insulti a fine allenamento: "Vai a farti fottere, mercenario!"

Non è un bel momento per Joao Felix. Il talento dell'Atletico Madrid non riesce a essere protagonista e nelle ultime settimane, a causa anche di una condizione fisica piuttosto precaria, non è praticamente mai stato schierato dal primo minuto. Simeone gli preferisce Correa, Llorente e Suarez davanti, ma a dire il vero il portoghese ha faticato per tutta la stagione: solo 5 reti in 37 partite e 2.281 minuti giocati, un rendimento e soprattutto un atteggiamento in campo che non soddisfano i tifosi. E alcuni di essi, forse ricordando la folle cifra spesa per acquistarlo (127 milioni) lo hanno insultato oggi al termine dell'allenamento. Secondo Deportes Cuatro sarebbero volate parole grosse, come "mercenario", "vai a farti a fottere" e "via da questa squadra!".