Icardi cerca sistemazione: vuole lasciare il PSG e cerca un'esperienza lontano dalla Francia

Mauro Icardi ha deciso: in estate andrà via dal PSG. O quantomeno ci proverà. A scriverlo è L'Equipe, secondo cui la volontà dell'ex Inter è quella di trovare una nuova squadra per la prossima stagione. La Juventus resta una pista percorribile, ma solo a determinate condizioni. Non è da escludere un'esperienza in Premier League.