Icardi si vede a lungo a Parigi: "Qui si vincono titoli, è quello che ogni giocatore vuole"

Mauro Icardi giura fedeltà al Paris Saint-Germain. Ai canali ufficiali del club parigino, l'argentino ha confidato di non aver alcuna intenzione di cambiare aria, nonostante nessuno gli assicuri il posto in una squadra piena di stelle. "Per me è un onore e un orgoglio essere qui, come ho detto sin dal giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene, sono in una grande squadra che punta a vincere titoli. Questo è quello che cerca un giocatore", ha mantenuto il segnapunti.

Icardi, che ha un contratto con il club francese fino al 2024, ha segnato 27 gol in 53 presenze con il PSG: "Sono molto felice che il club abbia deciso di esercitare l'opzione di riscatto e mi offra la possibilità di continuare il percorso per i prossimi quattro anni. La mia mentalità rimane la stessa della scorsa stagione. Veniamo da un anno fantastico e spero che nei prossimi anni riusciremo a migliorare e vincere altri titoli ".

L'arrivo di Pochettino: “È stato un bene per il gruppo; per me che parlo spagnolo, a volte è un vantaggio. Possiamo comunicare meglio e parlare in modo diverso. Dobbiamo però ringraziare Thomas Tuchel per ciò che ha dato a questa società. Ogni allenatore ha la propria mentalità lavorativa e le proprie idee di gioco"..