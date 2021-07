Il Barcellona convince Umtiti: il difensore apre all'addio nonostante un contratto oneroso

La priorità del Barcellona in questo periodo è senza dubbio il taglio del monte ingaggi. Tra gli uomini di cui il club prova a sbarazzarsi c'è da tempo Samuel Umtiti, fuori dal progetto e legato ai blaugrana da un altro anno di contratto con stipendio da 3,9 milioni di euro. Non pochi. Per questo fin qui il difensore francese non voleva sentire ragioni: un altro anno al Barça, a quelle cifre, non gliel'avrebbe tolto nessuno. Il lavoro ai fianchi della società catalana, però, sembra aver portato i suoi frutti adesso: l'ex Olympique Lione, secondo Sport, ha finalmente aperto all'addio e rappresenta un'occasione di mercato, visto che potrebbe andar via finanche a zero.