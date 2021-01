Il Barcellona blocca Neto: non si muoverà, è fondamentale come vice ter Stegen

vedi letture

Neto non si muoverà da Barcellona. Nonostante il pressing dell'Arsenal, interessato ad acquistare il portiere brasiliano, l'ex di Juventus e Fiorentina non dovrebbe muoversi dalla Catalogna: come riporta Marca, le possibilità che possa essere ceduto nella finestra di mercato invernale sono praticamente nulle. La dirigenza del Barça ha fatto capire che il giocatore è fondamentale in caso di un eventuale infortunio a Ter Stegen.