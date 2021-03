Il Belgio è una cooperativa del gol: 8 senza Lukaku e De Bruyne. E i marcatori sono già 9

vedi letture

Un Belgio senza pietà. Otto reti alla Bielorussia, peraltro senza le star in campo: il ct spagnolo Martinez ha infatti risparmiato sia Lukaku che De Bruyne e non ha giocato neppure Mertens. Anche nella girandola di cambi, col risultato già in ghiaccio, ha preferito provare altre soluzioni ma consolidare e aumentare il vantaggio (4 reti nel primo tempo, 4 nel secondo), tenendo le star fuori.

Cooperativa del gol Stasera il Belgio ha mandato in rete Batsuhayi, Vanaken (2), Trossard (2), Doku, Praet, Benteke. E questi si aggiungono alle reti contro il Galles (De Bruyne, Hazard, Lukaku) e a quella segnata in Repubblica Ceca (Lukaku). Ben nove marcatori diversi in tre gare con un totale di 12 reti fatte.