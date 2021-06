Il Chelsea vince la Champions, Lampard: "Tornando indietro farei cose diverse"

Esonerato in gennaio, Frank Lampard ha continuato a seguire con gli occhi del tifoso i risultati del Chelsea, che è riuscito a vincere la Champions League con Thomas Tuchel in panchina. Ai microfoni della BBC, l'ex tecnico dei blues ha raccontato gli ultimi mesi in panchina, riflettendo su cosa avrebbe potuto cambiare per evitare l'esonero: "Ci sono tante cose che farei diversamente potendo tornare indietro. Ma resto comunque orgoglioso di quello che ho fatto. In due anni ci sono stati ottimi risultati e anche alcune difficoltà, che ogni squadra ha. Abbiamo avuto una serie di problemi in gennaio e ho perso il lavoro. Non posso tornare indietro e aggiustare cosa non è andato, ora penso in maniera positiva per andare oltre. Tuchel ha fatto un grande lavoro, il Chelsea merita questi risultati".