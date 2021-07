Il Dortmund presenta mister Rose, Watzke: "Ha le qualità per aprire un ciclo pluriennale"

Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha commentato così la scelta Marco Rose per la panchina giallonera: "Abbiamo visto in Marco le qualità per guidare il Borussia Dortmund a livelli alti e aprire un ciclo pluriennale. Siamo i più felici che lui sia qui oggi, presentato come nostro nuovo allenatore", le sue parole in conferenza stampa sul tecnico ex 'Gladbach.