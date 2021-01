Il Galatasaray scarica Falcao: Mendes ha il mandato di trovare una nuova squadra

vedi letture

Radamel Falcao non è riuscito a lasciare il segno nel Galatasaray. I troppi infortuni non gli hanno permesso di giocare con continuità in Turchia e di trascinare i compagni di squadra. Ciononostante, l'attaccante ha sempre affermato di trovarsi bene, anche perché la sua famiglia si è ambientata subito. Purtroppo per lui, sembra che la proprietà abbia altri piani: secondo Sporx, ci sarebbe stato un incontro con Jorge Mendes, l'agente del giocatore, per comunicare l'intenzione di separarsi. El Tigre è dunque ora libero di cercare una nuova squadra: il colombiano piace molto in MLS.