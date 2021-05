Il Monaco perde col PSG, Kovac non fa drammi: "Ci riproveremo. Mbappé il migliore al mondo"

Niko Kovac, tecnico del Monaco, è deluso per la sconfitta in finale di Coupe de France contro il PSG ma non fa drammi: "Prima di tutto, vorrei congratularmi con il PSG per questo trofeo, meritato per quanto fatto nei 90' e soprattutto per la prova di Mbappé. Nei primi quindici, venti minuti abbiamo avuto un po' di paura, era la prima finale per tanti giocatori, a differenza del PSG, che ne ha giocate diverse. Abbiamo avuto troppo rispetto. In termini di ritmo non è stata la nostra miglior partita di questa stagione, ma dopo l'1-0 abbiamo giocato meglio. Siamo in una fase di apprendimento, ne usciremo più forti. Come ho detto in Germania quando ho perso la mia prima finale, 'torneremo la prossima stagione'".

Mbappé decisivo: "Al momento è il miglior giocatore del mondo, secondo me. Il primo gol nasce da un grosso errore del nostro difensore, ma succede anche a giocatori più esperti. Il secondo gol è fantastico. Mbappé ha fatto vedere perché tutti i club stanno lottando per lui. Era del Monaco, ora non più".