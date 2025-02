Ufficiale Il primo contratto pro come regalo per i 18 anni: il Lione blinda il talento Khalis Merah

All'indomani della sconfitta interna contro il Paris Saint-Germain, il Lione ha blindato uno dei suoi migliori talenti, facendogli un gran bel regalo di compleanno: "L'Olympique Lyonnais è lieto di annunciare la firma del primo contratto da professionista della sua giovane promessa Khalis Merah, in questo giorno simbolico del suo 18° compleanno. Il centrocampista, cresciuto nell'OL, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nato il 24 febbraio 2007 a Meyzieu, Khalis Merah ha sempre indossato con orgoglio i colori della sua squadra del cuore. Arrivato al centro di allenamento nel 2016 dopo il suo debutto all'US Meyzieu, si è rapidamente affermato come talento precoce, giocando regolarmente in categorie superiori alla sua età.

Centrocampista centrale dotato di grande visione di gioco e spiccate doti nei passaggi, Khalis si è distinto in questa stagione con l'OL U19 (15 partite, 5 gol, 4 assist), sia in campionato che nella Coupe Gambardella. A soli 18 anni, il nazionale francese Under-16 ha raggiunto un altro traguardo allenandosi per diverse settimane con la seconda squadra in National 3. Questo nuovo accordo dimostra l'ambizione del Lione di puntare sui talenti della sua Academy. L'intero club si congratula con Khalis per questo passo fondamentale della sua carriera e gli augura un felice compleanno".