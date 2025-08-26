Ufficiale Il Lione blinda uno dei suoi talenti: Khalis Merah ha rinnovato fino al 2029

L’Olympique Lione ha ufficialmente annunciato il prolungamento del contratto del giovane centrocampista Khalis Merah, che resterà legato al club francese fino al 30 giugno 2029.

Nato a Meyzieu nel 2007, Khalis rappresenta un vero simbolo dell’identità del club. Entrato nel settore giovanile del Lione a soli 9 anni, ha rapidamente scalato le categorie giovanili, distinguendosi per talento e maturità. Lo scorso 24 febbraio, giorno del suo 18° compleanno, ha firmato il suo primo contratto professionistico. Capitano della squadra U19 nella passata stagione e protagonista soprattutto nella Coupe Gambardella, Merah ha anche militato nel gruppo guidato da Gueïda Fofana in N3. Durante l’estate, il centrocampista ha impressionato Paulo Fonseca, che gli ha poi concesso i primi due esordi in Ligue 1, contro Lens e Metz.

Il rinnovo di Merah sottolinea la strategia del Lione di valorizzare i talenti provenienti del settore giovanile, considerato un pilastro del progetto tecnico del club. Con questa conferma, il Lione non solo assicura il futuro di uno dei suoi prospetti più promettenti, ma ribadisce anche l’impegno nel costruire la squadra su giocatori formati internamente, capaci di rappresentare i valori e l’identità della società. Khalis Merah si prepara dunque a diventare una pedina importante per la prima squadra, con la possibilità di crescere ulteriormente in Ligue 1 e contribuire al rilancio del Lione nelle competizioni nazionali ed europee.