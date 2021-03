"Il Real avrebbe meritato di perdere". L'analisi di As sul derby di Madrid finito 1-1

"Il Real Madrid ha pareggiato all'88esimo una partita che meritava di perdere". E' l'analisi del quotidiano spagnolo 'AS', che subito dopo il pareggio nel derby di Madrid tra Atletico e Real ha analizzato l'1-1 maturato questo pomeriggio al Wanda Metropolitano. In vantaggio grazie a un gol di Suarez in apertura, la squadra di Simeone è stata raggiunta a due minuti dal termine da Benzema. "L'Atletico - si legge - ha sprecato la sua superiorità in zona gol. Ma a fine primo tempo, il VAR aveva raccomandato un rigore per un tocco di mano di Felipe che l'arbitro non ha assegnato".

