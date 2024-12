Ufficiale Il Siviglia non butta via i giovani: il canterano Kike Salas rinnova fino al 2029

Il Siviglia non smette di completare il cerchio dei canterani della prima squadra, e proprio oggi ha annunciato il rinnovo di Kike Salas, che ha firmato un nuovo accordo con validità fino al 2029. Dopo il rinnovo di José Ángel Carmona alcune settimane fa, il club spagnolo ha annunciato l'estensione del contratto anche del difensore spagnolo di 22 anni, il cui contratto sarebbe scaduto a giugno 2026.

Il comunicato ufficiale

"Il Siviglia FC e il suo giocatore Enrique Jesús Salas Valiente, conosciuto sportivamente come Kike Salas, hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giovane talento fino al 30 giugno 2029. Il difensore di 22 anni, che nel gennaio 2023 aveva rinnovato fino al 2026 per poi essere ceduto in prestito al CD Tenerife, aggiunge quindi altre tre stagioni al suo contratto con la prima squadra del club andaluso. Kike è arrivato nel settore giovanile del Siviglia a 13 anni, ancora nella categoria inferiore, e da lì ha proseguito il suo percorso nelle varie squadre giovanili, fino a debuttare con il Siviglia Atlético nel gennaio 2021. Dopo il debutto in prima squadra il 10 settembre 2022 in una partita di campionato contro il Cornellà-El Prat, Kike Salas ha collezionato 52 partite, quattro gol e tre assist. In questa stagione ha già disputato 14 partite, di cui nove da titolare. Inoltre, lo scorso novembre ha debuttato come internazionale Under-21 con la Spagna".