Ings corteggiato dal Tottenham, il Southampton lo blocca: "Danny qui è felice"

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell'interesse del Tottenham per Danny Ings. Tuttavia il Southampton non sembra volersi liberare di uno dei suoi giocatori migliori e il CEO Martin Semmens infatti ha parlato anche di un possibile rinnovo per il suo contratto in scadenza tra 18 mesi: "Le conversazioni stanno continuando e abbiamo avuto colloqui con Danny professionali al 100%. E' molto felice qui, vuole restare a Southampton e ci piace averlo", ha detto alla BBC.