Ufficiale Josip Posavec torna in Croazia. L'ex Palermo è un nuovo giocatore del Rijeka

Nuova avventura per Josip Posavec. Il portiere croato torna in patria dopo i due anni trascorsi in Danimarca, dove ha vestito la maglia dell'Aalborg, e ha firmato un contratto con il Rijeka.

Classe 1996, Posavec ha giocato anche con Hajduk Spalato, Inter Zapresic e Palermo; in Sicilia era approdato nel gennaio del 2016 ed è andato via nel 2019, dopo aver disputato 52 partite tra Serie A e Serie B.