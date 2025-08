Ufficiale Jovic riparte dalla Grecia: l'ex attaccante del Milan ha firmato con l'AEK Atene

Luka Jovic riparte dalla Grecia. L'ex attaccante del Milan infatti ha firmato il proprio contratto con l'AEK Atene. A darne l'annuncio è lo stesso club greco con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale: "L'AEK FC annuncia il trasferimento dell'attaccante della nazionale serba Luka Jović, che ha militato per due anni nel Milan. Luka Jović è nato il 23 dicembre 1997. Ha iniziato la sua carriera nella Stella Rossa di Belgrado ed è passato al Benfica nel 2016.

Un anno dopo, è passato all'Eintracht Francoforte, dove ha giocato per due stagioni, segnando 36 gol in 75 partite in tutte le competizioni. Ha fatto parte della squadra che ha vinto la Coppa di Germania 2018-19 e nella stessa stagione è stato eletto miglior attaccante della Bundesliga dall'Unione dei giocatori della Bundesliga. È stato anche votato come membro delle migliori squadre della stagione nel campionato tedesco 2018-19 e nell'Europa League 2018-19. I suoi successi hanno attirato l'interesse del Real Madrid, che ha speso 60 milioni di euro per acquistarlo. Con il grande club spagnolo, ha partecipato alle campagne vincenti della Liga nel 2019-20 e 2021-22 e alla campagna vincente della Champions League 2021-22.

Nella stagione 2022-23, Luka Jovic ha giocato per la Fiorentina e ha segnato 13 gol in 50 partite ufficiali. Si è poi trasferito al Milan, dove ha trascorso il periodo 2023-25, segnando 13 gol in 47 partite ufficiali. È stato nominato MVP del mese per i rossoneri lo scorso aprile. Il nuovo attaccante dell'AEK FC è un giocatore internazionale della Nazionale serba, con cui ha collezionato 45 presenze e 11 gol e ha partecipato ai Mondiali del 2018 e 2022 e a Euro 2024, dove ha segnato un gol. Luka, benvenuto nella famiglia AEK. Ti auguriamo salute e successo con la nostra squadra!".