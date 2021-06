Kimpembe: "Mbappé farà la scelta giusta per il suo futuro". E poi scherza su Pogba-PSG

Nel corso della conferenza odierna, il difensore del PSG e della Francia Presnel Kimpembe ha risposto anche alla domanda relativa al futuro di Pogba e Mbappé: "Pogba al PSG? Non ne parlo con lui (ride ndr), è un grande ragazzo, non importa in quale club giocherà. E’ una cosa che dipende da lui e del suo agente. Il futuro di Mbappé? Kylian è un gran ragazzo, sa cosa dovrà fare, farà la scelta giusta per il suo futuro. Per il momento è concentrato sull’Europeo".