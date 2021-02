Klopp preoccupato: "Il gap dal City? Lo conosco, non riusciamo a giocare bene adesso"

Jurgen Klopp non sembra aver preso bene la sconfitta casalinga contro il Brighton, che allontana il Liverpool dalla vetta pochi giorni dalla sfida contro il Manchester City capolista. Nel post-partita, il tecnico dei Reds ha risposto in modo molto piccato a chi gli chiedeva spiegazioni sul momento della sua squadra e sul distacco dai rivali: "Il gap con il City? Lo conosco, sono l'allenatore del Liverpool e me lo chiedete sempre. Io vi devo dire che vogliamo vincere, ma bisogna giocare bene e adesso non ci riusciamo. Questa è la verità: lottiamo su più fronti, lottiamo sempre per vincere e nessuno sa chi conquisterà i tre punti domenica. Dobbiamo giocare meglio, ci proveremo. Poi vedremo cosa succederà, il distacco non è una preoccupazione al momento. Dobbiamo pensare alla prossima partita, bisogna cercare di cambiare"