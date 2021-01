Koeman furioso: "Non è accettabile che il Barcellona fallisca due rigori in una partita"

vedi letture

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, commenta la vittoria del Barcellona in Copa del Rey contro il Cornella. Successo avvenuto solamente dopo i tempi supplementari, in una sfida terminata sullo 0-0 nei 90' con due rigori falliti da parte dei blaugrana con Pjanic e Dembélé: "Non capisco questi errori dal dischetto, abbiamo tanti giocatori capaci di battere i calci di rigore. Forse è per paura, non saprei come spiegarlo. Ne abbiamo sbagliato tanti ultimamente. Avremmo potuto giocare con più tranquillità se avessimo segnato almeno uno dei due rigori che abbiamo avuto contro il Cornella. Bastava segnarne uno per evitare una battaglia lunga 120 minuti. Una squadra come il Barcellona non può sbagliare due rigori in una partita, non è accettabile".