Kolar, che botta! Lo spaventoso scatto della ferita del portiere dello Slavia Praga

Un intervento folle da parte di Roofe, al 62' di gara, che si è preso il rosso diretto: in piena corsa, ha alzato a martello il piede destro in salto e con un colpo di karate ha preso in pieno volto il portiere Kolar. Che è uscito in barella, soccorso in emergenza dai sanitari. Il Presidente dello Slavia Praga ha postato l'immagine del suo numero uno, dopo il colpo terrificante subito dal giocatore dei Glasgow Rangers.