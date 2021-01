Koopmeiners, ma che gol hai fatto? Un tacco volante alla Mancini contro il PSV

Quello di Teun Koopmeiners è un nome che circola da tempo sulle scrivanie degli osservatori di mezza Europa. Il centrocampista dell'AZ, 22 anni, è un talento che piace a tanti, soprattutto in Italia, dove Milan, Napoli e Inter lo seguono con grande interesse. E ieri si è capito perché: nella sfida contro il PSV, vinta per 3-1 dal club di Alkmaar, Koopmeiners ha segnato uno strepitoso gol al volo con il tacco, un pallonetto che ha scavalcato il portiere avversario. Doppietta per lui e l'AZ torna in corsa per il titolo.