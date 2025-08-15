Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Robert Platek continua a investire in Europa: l'ex Spezia ha acquistato il Cracovia

Robert Platek continua a investire in Europa: l'ex Spezia ha acquistato il CracoviaTUTTO mercato WEB
ieri alle 23:08Calcio estero
di Tommaso Maschio

Dopo l’addio allo Spezia nel gennaio dello scorso anno l’imprenditore statunitense Robert Platek torna a investire nel calcio europeo e lo fa in Polonia acquistando il pacchetto di maggioranza del Cracovia. Ad affiancarlo ci sarà Elżbieta Filipiak ha acquisito una quota di minoranza, mentre l'attuale proprietario, Comarch SA, rimarrà coinvolto come sponsor del club. Lo comunica lo stesso club sui propri canali ufficiali:

Il 14 agosto 2025, Comarch SA ha firmato un accordo con una società controllata da Robert Platek, manager americano di origine polacca. Platek ha ottenuto il suo più grande successo nella gestione sportiva come proprietario del club portoghese Casa Pia, tornato nella massima serie dopo 83 anni.

"Sono lieto che abbiamo chiuso tutte le questioni relative a questa transazione e che potrò partecipare alla prossima partita contro il Widzew. Il Cracovia è un club con una storia impressionante e un enorme potenziale. Credo che insieme alla famiglia Filipiak e con il continuo supporto di Comarch, lotteremo per i più alti obiettivi e realizzeremo le ambizioni dei nostri tifosi", afferma Robert Platek, nuovo azionista di KS Cracovia SA.

"La passione di mio marito per il Club è diventata anche la mia. Sono orgogliosa di continuare a far parte del Cracovia e non vedo l'ora di lavorare con Robert Platek per portare altri trofei in via Kałuży", afferma Elżbieta Filipiak.

"Sono molto soddisfatto che la transazione sia stata completata. Questo evento ci permette di guardare al futuro con ottimismo e di intravedere le prospettive di sviluppo che ci attendono. Abbiamo altri obiettivi davanti a noi, che perseguiremo insieme", conclude Mateusz Dróżdż, Presidente del Club.

Editoriale di Marco Conterio
