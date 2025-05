Ufficiale L'Ajax ancora senza allenatore, anche Reiziger dice no: ha rinnovato con l'Under 21

Michael Reiziger resterà alla guida della nazionale olandese Under-21 per altri due anni. La KNVB ha comunicato che il contratto con il 52enne allenatore è stato prorogato fino all'estate del 2027. L'ex difensore di Ajax, Milan e Barcellona ha guidato la squadra olandese Under 21 al campionato europeo che si svolgerà in Slovacchia, vincendo tutte le partite del girone di qualificazione, un risultato senza precedenti. Nel torneo l'Olanda è inserita nel girone con Finlandia, Danimarca e Ucraina.

"Mi piace molto lavorare alla KNVB", spiega Reiziger. "È un'organizzazione per cui è bello lavorare, nei Paesi Bassi si lavora con la massima qualità. Sono anche contento di poterlo annunciare prima dell'inizio del Campionato Europeo, così che l'attenzione possa ora concentrarsi completamente sul torneo".

Di recente, Reiziger era stato menzionato come possibile successore di Francesco Farioli sulla panchina dell'Ajax, così come l'allenatore dei Go Ahead Eagles Paul Simonis (che ha prolungato il contratto), ed Erik ten Hag, finito al Bayer Leverkusen per sostituire Xabi Alonso.