Ufficiale L'Amburgo esonera Baumgart. Per sostituirlo c'è in corsa anche Van Nistelrooy

Sabato l'Amburgo ha pareggiato 2-2 la sfida di Zweite Bundesliga (seconda divisione tedesca) contro lo Schalke 04, perdendo così la possibilità di portarsi al terzo posto della classifica - quello che vale l'accesso alla sfida contro la terzultima della Bundesliga - e soprattutto vedendo così esaurirsi sulla sua panchina l'avventura di Steffen Baumgart.

Lo fa sapere lo storico club tedesco, che comunica l'esonero di Baumgart e di parte del suo staff tecnico come gli assistenti Wagner e McKenna ma anche l'incarico affidato ad interim a Merlin Polzin, in attesa di sostituto. E questo potrebbe anche essere Ruud van Nistelrooy, reduce dal periodo di interregno trascorso sulla panchina del Manchester United per portare la squadra dalla gestione Ten Hag a quella di Amorim, che poi lo ha mandato via non tenendolo nel suo staff. Per lo storico ex centravanti olandese, adesso, potrebbero dunque aprirsi le porte della Germania.

L'Amburgo ha comunicato intanto l'esonero di Baumgart con una breve nota ufficiale. E di risposta ecco anche il commento del tecnico: "Vorrei ringraziare Stefan Kuntz e anche Jonas Boldt per l'opportunità di lavorare nella squadra che amavo fin da bambino. È stato un periodo emozionante e molto intenso, rimarrò legato al club e spero che raggiunga i suoi obiettivi. I miei ringraziamenti anche allo staff e ai dipendenti della parte amministrativa".