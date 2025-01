Ufficiale L'Augsburg sfoltisce la rosa a gennaio: Bauer va in prestito al Kaiserslautern

vedi letture

A metà stagione, l'Augsburg ha ceduto in prestito Maximilian Bauer al Kaiserslautern in Zweite Bundesliga. Di seguito le parole del calciatore e il post pubblicato su Instagram dalla società tedesca:

"Il Kaiserslautern è un club con una grande tradizione e tifosi incredibili ed è semplicemente un grande nome del calcio tedesco. Ecco perché sono molto felice di farne parte. Inoltre, sono rimasto particolarmente colpito dai colloqui con i responsabili. Vedo questa come un'opportunità per far avanzare ulteriormente il mio sviluppo e acquisire minuti in partita. Non vedo l'ora di vivere un periodo di successo con la squadra".