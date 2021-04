L'ex Milan Diego Lopez non ha intenzione di smettere. Giocherà fino a 40 anni con l'Espanyol

vedi letture

Diego Lopez, ex portiere fra le altre del Milan, non ha alcuna intenzione di smettere. Anzi. Secondo Sport infatti è scattata una clausola nel suo contratto che lo porterà al rinnovo automatico con l'Espanyol al termine di questa stagione. Diego Lopez, che a novembre compirà 40 anni, resterà quindi anche il prossimo anno a Barcellona per la sesta stagione in maglia Espanyol.